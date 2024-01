Effetto Fleximan, abbattuto l’autovelox fisso lungo la Dismano

Nei giorni scorsi un cartello era apparso invece su quello di via Bellucci

L’effetto Fleximan arriva anche a Ravenna. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio è stato infatti abbattuto – presumibilmente tagliando il palo con un flessibile – l’autovelox fisso di via Dismano, all’altezza di Osteria. Attivato nel 2022, il velox fisso era tarato sui 70 km/h e in gestione alla polizia locale comunale. Nel 2021 invece, a poca distanza, era stato attivato un altro velox nella direzione opposta in gestione alla polizia provinciale.

Nei giorni scorsi un cartello di “incoraggiamento” a Fleximan (così come è stata appunto ribattezzata la persona che sta abbattendo una serie di velox, in particolare in Veneto) era stato appeso all’apparecchio di via Bellucci, a Ravenna.