Cordoglio a Faenza per il fornaio Ciani, morto facendo kitesurf

Il figlio aveva salvato 9 persone durante l’alluvione con la sua tavola

Cordoglio a Faenza per Roberto Ciani, il 61enne morto nella mattinata di ieri (23 febbraio) mentre faceva kitesurf al largo di Marina Romea, probabilmente per un malore.

Ciani era molto conosciuto per gestire nella città manfreda il Forno Ciani, in via Ugonia, insieme alla moglie.

Come ricorda il Corriere Romagna in edicola oggi, il figlio di Roberto, Massimo Ciani, durante l’alluvione di maggio salvò ben nove persone tra via Carboni e via Lapi con la propria tavola da surf.