Rapina al bar-tabacchi di via Codronchi: un uomo in fuga con poche decine di euro

Con il volto coperto, avrebbe spinto una delle dipendenti e poi frugato nella cassa

Poco dopo le 20 di ieri (6 marzo) è entrato nel frequentato bar-tabacchi di via Codronchi, all’incrocio con via Marche (in una zona residenziale vicino al centro di Ravenna), e dopo aver spinto la cassiera ha rubato dalla cassa poche decine di euro.

L’uomo, con il volto coperto, è poi fuggito a piedi. Sul posto due Volanti della polizia che ora cercherà di risalire all’identità del rapinatore, con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza.

La cassiera non ha subìto ferite.