Il sindacato carabinieri Unarma chiede appartamenti per militari nell’ex caserma

L’immobile nella frazione di Reda è in stato di abbandono e i rappresentanti delle divise hanno sollevato la problematica del “caro affitti”

Il sindacato dei carabinieri Unarma invita il Comune di Faenza a valutare l’ipotesi di riqualificare l’ex caserma della frazione di Reda, «in stato di abbandono e in condizioni di profonda incuria al limite del decoro», per farne una palazzina residenziale con almeno quattro appartamenti da affittare ai carabinieri in servizio sul territorio.

«Il “caro affitti” colpisce tutta la popolazione – scrive Unarma in una lettera aperta al sindaco Massimo Isola –, in particolar modo nel comune di Faenza soprattutto a seguito degli eventi alluvionali. Una parte di popolazione che con onore indossa la divisa purtroppo non riesce ad accedere alle graduatorie per l’assegnazione delle abitazioni di Edilizia residenziale pubblica».

Secondo Unarma il progetto suggerito permetterebbe di recuperare l’immobile soddisfacendo esigenze abitative dei membri dell’Arma e consentirebbe comunque di qualificare l’area con una presenza di risorse che nel caso potrebbero garantire, allo stesso tempo, un maggiore presidio in termini di sicurezza dell’area.