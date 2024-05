Si butta sotto al treno in stazione a Faenza, disagi sulla linea Bologna-Rimini

Ritardi fino a 40 minuti e un regionale cancellato

Un treno in transito per la stazione di Faenza ha investito una persona nella tarda mattinata di oggi, 10 maggio. Dalle informazioni disponibili si è trattato di un gesto volontario. L’incidente ha causato ritardi sui collegamenti tra Bologna e Rimini. In un primo momento la circolazione è stato sospesa e poi è ripresa con rallentamenti nel tratto faentino.

Intorno alle 14.30 Trenitalia ha annunciato che la circolazione è tornata alla regolarità. Complessivamente tre treni Alta Velocità con rallentamenti fino a 40 minuti, due Intercity limitati e 4 Regionali con rallentamenti fino a 40, uno limitato e uno cancellato.