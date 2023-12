Ripartito il servizio ferroviario tra Marradi e Faenza

La tratta era interrotta da maggio a causa dell’alluvione

Nella giornata di mercoledì 27 dicembre, in occasione della riapertura della tratta ferroviaria Marradi-Faenza, interrotta per ragioni di sicurezza a maggio di quest’anno a causa degli eventi alluvionali che avevano provocato diverse frane lungo la linea ferroviaria, gli amministratori del territorio hanno voluto essere presenti per dare un segnale di vicinanza da parte delle istituzioni alla ripresa del servizio. Saliti a Marradi i rappresentanti delle municipalità e della Regione Emilia-Romagna hanno viaggiato sul treno che li ha condotti fino a Faenza.

«La ripartenza di un servizio – è stato sottolineato da parte degli amministratori presenti in rappresentanza del territorio – da tanto tempo atteso e di grande utilità, sia per quanto riguarda l’importanza nei collegamenti di tutti i giorni tra le persone di questi territori ma anche quale mezzo di trasporto e promozione turistica di fondamentale importanza».

Unanimemente è stata espressa la volontà di presidiare l’esistenza della linea ferroviaria, di avere tempi certi per la sistemazione definitiva dell’infrastruttura e di proseguire sulla strada di uno sviluppo del servizio ferroviario della Faentina, fondamentale nel potenziamento delle politiche di mobilità sostenibile e per renderlo sempre più confacente alle esigenze dei viaggiatori.

Alla mattinata hanno preso parte una dirigente della Regione Toscana, per la Regione Emilia-Romagna, la consigliera Manuela Rontini, per Borgo San Lorenzo Giorgia Baluganti, il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, per l’amministrazione di Brisighella i consiglieri Pietro Savorani e Angela Esposito e per Faenza l’assessore Massimo Bosi e il presidente del Consiglio comunale Niccolò Bosi. Erano presenti, inoltre, alcuni membri delle associazioni giovanili della vallata.