Un tour tra Filetto e Pilastro alla scoperta delle opere di Equidistanze

Il 2 e 3 settembre l’evento di “restituzione” delle residenze artistiche estive 2022, curate da Alessandra Carini, Benedetta Pezzi, Nicola Montalbini e Marco Miccoli

Sono terminate le residenze artistiche che per il terzo anno si sono svolte a Filetto, nell’ambito di Equidistanze, progetto che coinvolge artisti emergenti selezionati tramite bando dal team curatoriale composto da Alessandra Carini, Benedetta Pezzi, Nicola Montalbini e Marco Miccoli.

Artisti chiamati ad operare sul territorio rurale in stretta collaborazione con gli abitanti del luogo. L’evento di “restituzione” delle residenze – attraverso il quale le opere diventeranno patrimonio collettivo – è in programma venerdì 2 e sabato 3 settembre negli spazi interni ed esterni del circolo storico “Don Luigi Fabbri”, in via Roncalceci 123.

Gli artisti coinvolti sono Alessandro Pixa (Emilia-Romagna), Andre the Spider (Marche), Caterina Dondi (Lombardia), Caterina Profico (Abruzzo), Federico Ferroni (Emilia-Romagna), Livio Ninni (Piemonte), M Fulcro (Emilia-Romagna), Mitsuyasu Hatakeda (Giappone/Lombardia), Tera Drop (Lombardia) e Yopoz (Emilia-Romagna).

Il programma prevede dalle 17.30 di venerdì un tour tra le opere realizzate dagli artisti, con tanto di performance collaterali; dalle 18.30 invece un dj- set di Ilaria Magagni. Sabato si parte dalle 16.30 con anche alcuni “talk” con curatori e artisti coinvolti.

Nelle due giornate verranno fornite le mappe, indispensabili per poter trovare tutte le opere. Saranno disponibili inoltre delle biciclette per poter effettuare il tour (che è possibile effettuare comunque anche a piedi e in automobile) in modo autonomo fra Filetto e Pilastro. L’evento si farà anche in caso di pioggia.

Per informazioni contattare il numero 331 3225770