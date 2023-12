Casa Dante: visitatori in aumento nel 2023, una nuova sala in più nel 2024

Nei primi undici mesi di quest’anno 26mila accessi compreso anche il museo: erano stati 21mila in tutto il 2022

Dai primi mesi del 2024 sarà visitabile una nuova sala a Casa Dante a Ravenna, lo spazio polifunzionale nella zona Dantesca della città con esposizioni, bookshop, laboratorio didattico dedicato al Sommo Poeta. La nuova sala avrà materiali presentati per la prima volta che amplieranno la narrazione del rapporto tra la città e l’Alighieri.

Si è deciso di modificare il progetto originario spostando uno degli spazi laboratoriali gestiti da Ravennantica, che ottiene così una serie di spazi contigui e collegati, meglio fruibili dalle scuole e dai gruppi didattici, e di realizzare, laddove si trovava il laboratorio, una nuova sala espositiva per Casa Dante.

In questo modo sarà possibile collocare in modo più razionale i cimeli danteschi, secondo un criterio cronologico che permette di apprezzare meglio l’evolversi del culto dantesco e le sue testimonianze nell’opera degli artisti.

Sarà inoltre possibile esporre reperti che non avevano finora trovato spazio: in particolare la cassetta in piombo (1865) e il forziere (1944) che contenevano le ossa del poeta, restaurati grazie ad un accordo con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna, e al lavoro della professoressa Florence Caillaud e delle sue giovani allieve e allievi.

Verranno inoltre esposti due bassorilievi di Angelo Biancini (Castel Bolognese, 1911-1988), autore anche del busto dantesco già in mostra presso Casa Dante, che sono stati donati all’Istituzione Biblioteca Classense dalla famiglia dell’artista scomparso. Infine la nuova sala ospiterà anche le testimonianze contemporanee del culto dantesco, il cosiddetto Dante pop, a dimostrazione di quanto la figura del poeta sia ancora rilevante nell’ispirare l’opera ed il pensiero di artisti e comunicatori.

Resteranno in mostra ancora per un anno le quattro opere ricevute in prestito dalle Gallerie degli Uffizi, grazie al rinnovo della convenzione tra le due istituzioni culturali che ha portato alla nascita del primo esempio di Uffizi Diffusi fuori dalla Toscana.

Nel corso del 2022, e ancor di più durante il 2023, Museo e Casa Dante hanno visto un notevole incremento di accessi: nell’intero 2022 vi sono stati 21.018 visitatori al Museo e a Casa Dante, consentendo un incasso di 65.457 euro, mentre nei primi 11 mesi del 2023 il numero dei visitatori di Casa Dante e Museo Dante ha già raggiunto quota 26.015 per un incasso di 87.071 euro.