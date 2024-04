Il paradosso di Banksy a Cervia: un format che lo street artist ridicolizza

La mostra progettata da MetaMorfosi – che ha il pregio di non essere stata autorizzata dall’artista – presenta fotografie di inter- venti, video, litografie, stampe offset e soprattutto serigrafie, tutti pezzi autentici appartenenti per la quasi totalità alla Deodato, una galleria specializzata nella vendita online, che conta anche varie sedi fisiche in Italia fra cui una a Roma, due a Milano, una a Courmayeur, a St. Moritz e Bruxelles. Non ci sorprende anche che fra gli artisti proposti dalla Deodato ci siano vari street artist fra cui – oltre a Banksy – anche Obey e Keith Haring. Dunque la congiuntura Deodato e MetaMorfosi è evidente e probabilmente rende molto a entrambi. Nulla di male: il mondo dell’arte è anche di mercato, come sa bene Banksy, e la professionalità dei due enti costituisce una buona carta di presentazione, saldata nel lavoro del curatore Roberto Mastroianni, che illustra e contestualizza il lavoro di Banksy attraverso gli anni.

Quello che è chiaro è che il sistema attuato dalla joint-venture Deodato-MetaMorfosi è proprio quello che Banksy aborrisce e ridicolizza. Lo testimoniano varie opere in mostra eseguite a partire dal 2007, ovvero l’anno in cui la grande casa d’aste Sotheby’s batte per la prima volta un’opera dell’artista, che – chiariamo – non intasca nulla da queste vendite fatte sui suoi lavori immessi nel mondo del collezionismo. In mostra non vedremo l’olio di Banksy dal titolo Devolved Parliament del 2009 – venduto 10 anni dopo da Sotheby’s alla spaventosa cifra di oltre 12 milioni di euro – ma sarà possibile constatare ciò che già ne pensava l’artista nella serigrafia dal titolo offensivo Morons (2007), in cui in un’asta si sta vendendo un pezzo con la scritta “I can’t believe you morons actually buy this shit”. L’idea che comprare “questa merda” sia da “imbecilli”, l’artista lo ripete nell’insulto verso gli acquirenti e la stessa Sotheby’s nel 2018 quando – e in mostra c’è il video che illustra l’evento – la Girl with Balloon si autodistrugge con un tritadocumenti inserito apposta da Banksy nella cornice, appena l’opera viene venduta all’asta per più di un milione di sterline, fra lo stupore e le risate dei presenti. Si comprende bene quindi la posizione dell’artista sul mercato dell’arte, e in generale sul mercato stesso e sul capitalismo, che porta gli ignavi a piangere come in un gruppo della Pietà per la fine dei saldi o a vedere il carrello della spesa connaturato agli esseri umani fin dalla preistoria (Sale Ends Today, 2007; Peckham Trolley 2005- 2017).

C’è però un corto circuito nelle azioni descritte: Banksy, da ottimo comunicatore quale è, sa bene come colpire la pancia e l’immaginario del pubblico mondiale grazie a soggetti condivisibili e ad azioni eclatanti come ridurre in frammenti una sua opera appena venduta all’asta, inaugurare una propria mostra con una moltitudine di topi vivi e scorazzanti o con una elefantessa decorata, attaccare di nascosto le proprie opere sui muri dei più importanti musei del mondo per essere scoperto anche solo una settimana dopo. Queste incursioni e azioni sorprendenti diventano fenomeni di massa, eventi a cui accorrono le grandi star e i vip dei paesi ospitanti.