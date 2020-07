Cento monopattini elettrici a noleggio: costo 15 cent/minuto, velocità 20 km orari

Accordo tra il Comune e la società Bit Mobility. Per l’utilizzo serve una app sul telefonino con carta di credito

A Cervia arriva una flotta di cento monopattini elettrici a noleggio. Il Comune ha concluso un accordo con la società Bit Mobility che fornisce i mezzi e, sulla base dei percorsi più trafficati dai cittadini nei giorni feriali, sono stati individuati venti punti del territorio dove posizionare gli stalli di servizio.

Per l’utilizzo bisogna scaricare una app sul telefonino, registrarsi con una mail e una password e inserire una carta di credito e/o carta prepagata. La mappa presente all’interno dell’app consente di trovare il monopattino più vicino: inquadrando il codice Qr si attiva il mezzo. Alla fine dell’utilizzo va lasciato dove non intralcia ma è consigliato parcheggiare all’interno delle rastrelliere per le biciclette o negli spazi dedicati ai ciclomotori.

La tariffa standard prevede un euro per lo sblocco, 15 centesimi al minuto durante il viaggio e 5 centesimi durante la messa in pausa. Sono disponibili abbonamenti. Tre formule disponibili: da 4 euro al giorno a 25 euro al mese. Alla prima registrazione 15 minuti di utilizzo saranno gratuiti inserendo il codice promo Cerviabit.

A Cervia è a disposizione il modello di monopattino elettrico S1: ruote in materiale composito (non si forano e non si rompono); freno a tamburo; led posteriore rosso per freno e visibilità posteriore; led frontale ad alta visibilità; campanello per avviso acustico; limitazione 20 km/h.

«La mobilità sostenibile e la città elettrica – hanno dichiarato il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore Enrico Mazzolani – è un progetto che ha l’ambizione di approdare a una città a bassissime emissioni inquinanti. Cervia è una città sensibile alla tutela del territorio e attenta ad uno sviluppo sostenibile, per il buon vivere e la qualità della vita».

Bit Mobility è l’azienda nata nel 2019 a Bussolengo, in provincia di Verona, attiva nel settore della sharing mobility. «Grazie all’esperienza fatta in altre città di mare come La Spezia, Cattolica e Misano Adriatico – afferma Martina Crivellente, socia fondatrice di BIT Mobility – abbiamo creato un gruppo di esperti che supporta l’amministrazione locale per lo sviluppo e l’attuazione di piani di mobilità in grado di rispondere alle nuove esigenze».