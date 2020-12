Fusione tra Cofra e Cpda: «Col Conad di Lugo puntiamo ai 100 milioni di fatturato»

Nasce un gruppo da 350 dipendenti, 10 supermercati, 2 punti Bricofer, 1 Bar ConSapore e un Pet Store

Sì è ufficializzata la fusione per incorporazione tra due grandi cooperative di consumo del territorio romagnolo, Cofra di Faenza e Cpda di Bagnacavallo.

Il Cpda, dopo 55 anni di storia e di crescita, ha deciso, infatti, di entrare a far parte del Gruppo Cofra, «non per necessità economiche, ma per la visione lungimirante che caratterizza il movimento cooperativo», si legge in una nota inviata alla stampa.

I numeri di questa operazione mostrano un bilancio consolidato da oltre 80 milioni di euro (60 Cofra e 20 Cpda), 350 dipendenti, 10 supermercati a marchio Conad, 2 punti Bricofer, 1 Bar ConSapore e un Pet Store sempre a marchio Conad.

Dopo questo importante passo Cofra si prepara a farne un altro: la gestione del nuovo Conad Supestore che sorgerà a dicembre del 2021 a Lugo nel quartiere di Madonna delle Stuoie ad opera di Cia-Conad. «Il punto vendita di Lugo ci permetterà di aumentare la nostra presenza nella Bassa Romagna e sarà anche il negozio più grande che gestiremo – dichiara il presidente di Cofra, Celso Reali -. Potremo contare su una superficie di 2.500 metri quadrati e daremo lavoro a una nuova squadra composta da 70-80 lavoratori .Contiamo così di diventare un Gruppo cooperativo da oltre 100 milioni di euro di fatturato».