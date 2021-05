Il faentino Pelliconi confermato presidente Cia-Conad. Una ravennate entra nel cda

Il 53enne gestisce il Superstore Filanda con due soci. Tra i quattro nuovi membri del consiglio di amministrazione c’è Loredana Corzani: con i figli guida un punto vendita a San Pancrazio e uno a Ravenna. In totale l’insegna della margherita è presente con 277 negozi in varie regioni: nel 2020 battuti 82 milioni di scontrini

Il faentino Maurizio Pelliconi è stato confermato presidente di Commercianti indipendenti associati (Cia), cooperativa di dettaglianti del la rete Conad presente con 277 punti vendita nei territori di Romagna, Repubblica di San Marino, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. In provincia di Ravenna le insegne Conad sono circa una cinquantina. Conferma anche per l’amministratore delegato e direttore generale Luca Panzavolta.

Il 53enne Pelliconi proviene da una famiglia di commercianti ed è entrato giovanissimo nel mondo del dettaglio. Oggi gestisce con due soci il Superstore Filanda di Faenza, che oltre al supermercato alimentare offre servizi aggiuntivi a marchio Conad quali il distributore carburanti, la parafarmacia e il ristorante self service Con Sapore. È inoltre presidente di Ancd, Associazione Nazionale delle Cooperative tra Dettaglianti.

Di nuova nomina è il vicepresidente, il socio di Pesaro Massimo Marchionni, che già ricopriva la carica di consigliere di amministrazione.

Nel consiglio di amministrazione, composto da 16 persone, fanno il loro ingresso quattro nuovi soci: Loredana Corzani di Ravenna; Filippo Lorenzini di Savignano sul Rubicone; Giuseppe Righi di Urbino; Mario Caione, dello Spazio Conad di Curno in provincia di Bergamo, per l’area lombarda.

Corzani della società Loans snc, socia di lungo corso della cooperativa, è in società dal 2013 con i due figli, Simona e Andrea. Con loro la 58enne gestisce un Conad City a San Pancrazio, nel ravennate, e un Conad in via Cesarea, a Ravenna, oggetto di un recente intervento di complessivo rinnovamento che ha totalmente ridisegnato il negozio, oggi dotato anche di bar Con Sapore Conad.

Lorenzini, della società Iacopo snc, con i suoi 31 anni è il consigliere più giovane. Nipote e figlio di soci Conad, ha iniziato in autonomia la gestione di un Conad City nel 2012; oggi gestisce 3 punti vendita, due a Savignano (un Conad e uno Spesa Facile) e uno a San Mauro Pascoli, costruito ex novo e inaugurato a metà marzo.

Righi, 43 anni di Urbino, è in Conad dal 2006; socio Cia dapprima con un’altra società, nel 2020 ha iniziato un’esperienza in autonomia prendendo in gestione con la sua società G.R. Supermercati il Conad di Vallefoglia frazione Montecchio, in provincia di Pesaro Urbino, negozio derivante dall’acquisizione Auchan.

Caione, 57 anni, è il nuovo consigliere di area lombarda. Già socio Cia con la Emmeci Rimini dal 2015 (che gestisce lo spazio Conad Le Befane di Rimini), nel 2020 ha dato vita alla nuova società MGS Ipermercati srl insieme a due soci, con i quali gestisce due Spazio Conad ex Auchan: quello di Curno, in provincia di Bergamo, e quello di Merate, in provincia di Lecco.

Gli altri componenti, riconfermati, del cda sono Mauro Bosio (dirigente apicale di Conad nazionale), Denis Barichello, Thomas Bellucci, Marina Colomban, Enrico Gaspari, Matteo Lorenzini, Marco Mazzoni, Claudio Pierini e Vanni Zanfini.

Nella recente assemblea di bilancio della cooperativa, che per il secondo anno consecutivo si è svolta in videoconferenza, sono stati presentati alcuni dati tra cui uno particolarmente significativo: nell’arco di dieci anni Cia-Conad ha raddoppiato le proprie vendite ai soci, passando da 751 a 1490 milioni di euro.

Nel 2020 alle casse dei 277 punti vendita sono stati battuti 82,3 milioni di scontrini per un valore al dettaglio di 2,2 miliardi di euro, che salgono a 2,3 inclusi i “concept” come distributori di carburante, pet store, parafarmacie e ristoranti. La crescita delle vendite della rete è stata pari al 3,5% in omogeneo e del 29,5% in assoluto. Risultati che contribuiscono ad affermare Conad come prima catena distributiva del Paese, con il 15,01% del mercato. Per quanto riguarda CIA-Conad il patrimonio netto nel 2020 ha superato i 770 milioni di euro, mentre il valore aggiunto generato è stato di oltre 126 milioni di euro.