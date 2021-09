Tra Andy Warhol e alta moda, Guadenzi inaugura la nuova Galleria Fabbri – FOTO

In centro a Ravenna una “boutique” di mille metri quadrati con spazi anche per mostre ed eventi

Un’inaugurazione stilosa, per la rinascita di un luogo storico del centro di Ravenna come la galleria Fabbri, all’insegna dell’alta moda.

Ha inaugurato ieri (10 settembre) con un esclusivo evento a invito, la prima boutique Gaudenzi, sesto punto vendita del marchio riccionese, aperta al pubblico da oggi.

Per l’occasione è stata allestita anche una mostra dedicata a Andy Warhol, con le opere della Rosini Gutman Collections. E i mille metri quadrati di spazio sapientemente ristrutturato (su progetto dell’architetto Marco Costanzi) ospiteranno infatti anche mostre ed eventi, oltre ovviamente a capi d’abbigliamento per uomo e donna e, per la prima volta per Gaudenzi, oggetti di design e complementi d’arredo.

A fare gli onori di casa un’elegantissima Francesca Meletti (e-commerce manager dell’azienda): «Sono praticamente nata in boutique ed ho sempre respirato la passione per questo lavoro e per la moda, grazie all’esempio ed alla dedizione dei miei genitori (i fondatori Attilio e Giovanna Gaudenzi, ndr). La nostra realtà ha vissuto un significativo e costante sviluppo negli ultimi anni anche in virtù della nostra struttura solida e della collaborazione con operatori che vantano una profonda esperienza nel settore. Siamo anche un’azienda storicamente moderna: siamo molto fieri di poter affermare che il nostro team è composto al 90% da donne e da moltissimi giovani e che prestiamo particolare attenzione alla sostenibilità, sia nell’approccio ai brand con cui lavoriamo che per le nostre scelte e policy aziendali».