ll sindaco Isola di Faenza presidente della “Strada Europea della Ceramica”

Si tratta di un’associazione “certificata” UE per valorizzare la produzione e la tradizione dell’arte ceramica continentale

Il sindaco di Faenza Massimo Isola è stato confermato presidente della “Strada Europea della Ceramica” per il prossimo triennio. Si tratta di un itinerario culturale certificato dal Consiglio d’Europa dal 2012 che si propone di valorizzare il patrimonio culturale legato alla produzione della ceramica e alla sua antica tradizione.

La Strada è stata gestita attraverso un’associazione coordinata, per i primi cinque anni, dal Comune di Limoges, città della Francia con lunga tradizione nella maiolica. Per rilanciare e dare più valore alla Strada, i partner dell’itinerario culturale hanno sottoscritto, ad agosto del 2018, il passaggio della guida a Faenza, che ne è quindi il nuovo coordinatore. A tal proposito venne creata un’associazione specifica con sede nella città manfreda. In quel momento i soci erano cinque: oltre a Faenza e Limonges, anche le città di Höhr-Grenzhausen (Germania), Porzellanikon Museum Selb (Germania) e Prinsenhof Museum Delft (Olanda).

Presidente fu nominato Massimo Isola e direttore Benedetta Diamanti, dirigente del Settore cultura dell’Unione della Romagna Faentina. Nel 2020 en- trarono a far parte della Strada, in due successive riprese, anche Gmunden (Austria), Castellò della Plana (Spagna), Boleslawiec (Polonia) Iznik Museum (Turchia), Sheki (Arzebaijan), Manises (Spagna), Telemark Museum (Norvegia) e Aveiro (Portogallo).

Nei giorni scorsi quindi Limoges ha ospitato l’assemblea generale della Strada europea della ceramica con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo vertice. Dopo un approfondito confronto sulle strategie di sviluppo, sui progetti futuri e su altri temi più propriamente operativi, i membri hanno eletto all’unanimità Massimo Isola alla carica di presidente e Isabelle Debourg (Limoges) come vicepresidente, riconfermando così il binomio che ha guidato l’itinerario culturale del Consiglio d’Europa nello scorso triennio.