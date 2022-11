Rigenerazione urbana: un incontro pubblico su comunità solari e energetiche

Il 21 novembre alla Rocca il secondo dei cinque appuntamenti di un percorso di confronto tra esperti e cittadini verso la stesura del masterplan del Comune

Il Comune di Lugo si avvia alla conclusione del masterplan della rigenerazione urbana organizzando una serie di appuntamenti tra seminari a invito e incontri aperti a tutta la cittadinanza. Gli incontri rappresentano non solo un’occasione di confronto, tra esperti, professionisti e comunità locale, su temi di primaria importanza, ma un’opportunità di approfondimento e di raccolta di idee, bisogni e progettualità che verranno incluse nella versione finale del documento.

Demografia, energie rinnovabili, sanità, contrasto alla povertà e giovani sono temi che troveranno spazio nel masterplan, considerando la rigenerazione urbana come un concetto flessibile che ha che fare con i luoghi concreti e con le politiche che, inevitabilmente, impattano sui luoghi quando vengono attuate. Basti pensare alle risorse del Pnrr vocate alla rigenerazione urbana che interessano Lugo, tra quelle che il Comune si è aggiudicato attraverso la partecipazione a bandi e quelle che Ausl Romagna utilizzerà per la Casa della Comunità di Lugo: oltre 10 milioni di euro.

Il primo dei cinque incontri si è tenuto il 18 novembre, un seminario a invito sulle prospettive demografiche e socio economiche per il futuro di Lugo.

Il prossimo appuntamento, rivolto a tutta la cittadinanza come i successivi, è lunedì 21 novembre alle 20.30 nella sala Estense della Rocca. Si parla di comunità solari e comunità energetiche, tema di grande attualità, assieme al prof. Leonardo Setti dell’Università di Bologna che si concentrerà sulle comunità solari e con il dirigente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Gilberto Facondini che tratterà delle comunità energetiche alla luce anche della scelta fatta dall’Unione e dai Comuni della Bassa Romagna che intendono accompagnare la creazione di Comunità Energetiche locali con un masterplan che metterà a sistema i “giacimenti” fotovoltaici pubblici, che si auspica fungano da volano per la diffusione di sistemi di produzione di energia e autoconsumo collettivo.

Questo approfondimento sull’energia rinnovabile e sui vantaggi dell’autoconsumo e della condivisione, non solo dal punto di vista economico ma ambientale, sarà preceduto dai saluti del coordinatore del Tavolo delle Imprese Massimo Baroncini, dell’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti e del sindaco Davide Ranalli.

Venerdì 2 dicembre, sempre nella sala Estense alle 20.30, si parla di sanità con i protagonisti sul territorio. Dal direttore generale Ausl Romagna Tiziano Carradori al presidente della Conferenza territoriale socio sanitaria Michele De Pascale, dal sindaco referente per la Sanità dell’Unione Luca Piovaccari al sindaco di Lugo Davide Ranalli alla direttrice del distretto socio sanitario di Lugo Federica Boschi. Un incontro che si muoverà su due direzioni, quella della sanità ospedaliera e quella della sanità territoriale, per fare il punto su un tema che nel complesso sta molto a cuore ai cittadini. In questo caso il legame con la rigenerazione urbana è di tutta evidenza se si pensa che la nuova Casa della Comunità di Lugo – finanziata completamente dal PNRR – troverà spazio in un’area come quella dell’ex acetificio Venturi che è stata oggetto di un grande intervento di riqualificazione dell’esistente.

Gli ultimi due appuntamenti, focalizzati sul contrasto alla povertà e sui giovani, sono in corso di calendarizzazione ma toccano temi che l’esperienza del covid ha acuito negli aspetti problematici.

Il percorso è stato coordinato dalla società Scs Consulting che, dall’avvio, ha seguito le varie fasi del MasterPlan e trarrà, d’intesa con l’Amministrazione, le successive conclusioni.