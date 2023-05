L’associazione delle banche dopo l’alluvione: «Sospendere i mutui in Romagna»

L’Associazione bancaria italiana (Abi) invita le banche a sospendere il pagamento delle rate dei muti in Emilia-Romagna, a seguito dell’alluvione che ha colpito la regione il 2 e il 3 maggio scorsi.

«A seguito della dichiarazione del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per l’ Emilia-Romagna – si legge in una nota stampa – l’Abi invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale».