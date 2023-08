La testimonianza del medico a gettone: «Tante proposte, guadagno più di un primario»

Il faentino Giovanni Sella intervistato da “Repubblica”: «Approfitto di un sistema che paga poco i dipendenti»

Sta facendo il giro del web la storia di Giovanni Sella, 46enne faentino che fa il medico a gettone. Intervistato da Repubblica, ha rivelato di guadagnare fino a 150mila euro (lordi) all’anno, più di un primario.

«Ma bisogna considerare che faccio tantissime ore e che mi devo spostare, oltre a pagare assicurazione e previdenza. Ho le tante spese dei liberi professionisti», dice al quotidiano, a cui racconta di aver iniziato a fare il gettonista nel 2020, con il Covid, e di lavorare al pronto soccorso di Lugo così come nelle Marche («dove pagano molto bene, sui 100 euro l’ora»), in Veneto e in particolare a Cortina d’Ampezzo, dove resta più o meno una settimana al mese e in inverno riesce a conciliare i turni al lavoro con lo sci.

Per ora Sella non ha visto grossi cambiamenti dopo il decreto in vigore da fine maggio con il quale il ministero alla Salute ha provato ad arginare il fenomeno dei medici a gettone. «Non credo che ci riuscirà. Per quello che vedo, i pronto soccorso campano grazie a noi. Io approfitto di un sistema che paga poco i dipendenti e tanto quelli come me. Ho tantissime proposte: seleziono gli ospedali dove so di stancarmi di meno»