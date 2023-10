Cofra compie 50 anni: 450 occupati in 12 Conad, due Bricofer e un Pet Store

Gli investimenti per il biennio 2023-24 prevedono la realizzazione di due ulteriori impianti fotovoltaici negli edifici che ospitano due supermercati

Nata agli inizi degli anni Settanta riunendo i principali produttori locali del settore agroalimentare per offrire ai soci prodotti a prezzi più vantaggiosi rispetto al libero mercato, oggi la cooperativa Cofra di Faenza compie 50 anni e può contare su una rete di dodici supermercati a marchio Conad, cinque dei quali acquisiti negli ultimi quattro anni (il più recente è quello di Madonna delle Stuoie di Lugo). Ma ci sono anche un Pet Store e due Bricofer, per un totale di oltre 16mila metri quadri di superficie commerciale. A cui aggiungere l’ambito assicurativo tramite la controllata Assicofra.

La cooperativa impiega 450 persone (per il 70 percento donne), la maggior parte delle quali inserite con contratto a tempo indeterminato. Una comunità in continua crescita, che oggi annovera quasi 42mila soci. A questi si affiancano 250 soci lavoratori, per i quali è stato costruito negli anni un piano di welfare aziendale che mira al benessere non solo lavorativo, ma anche individuale, sociale e fisico dei singoli.

La realtà che meglio rappresenta lo spirito dell’azienda è il supermercato Conad Faenza 1 di via Renaccio, luogo simbolo degli effetti devastanti dell’alluvione di metà maggio. Merci e attrezzature completamente perdute, impianti da ricostruire, locali da ripristinare: in soli 49 giorni si è riusciti a riaprire grazie allo sforzo non solo di Cia-Conad e dei 37 dipendenti del punto vendita, ma anche al contributo di squadre di soci e lavoratori Conad giunti da Friuli e Lombardia.

Il gruppo Cofra da sempre adotta politiche specifiche per il recupero delle risorse ed il risparmio energetico. Grazie agli impianti fotovoltaici installati sulle coperture di sette supermercati, lo scorso anno sono stati prodotti 497 Mw di energia, pari a 193.638 kg di CO2, che equivalgono a quanto avrebbero assorbito 5.462 alberi. Inoltre all’esterno dei punti vendita Conad Cofra sono presenti macchine compattatrici dove i clienti possono conferire le bottiglie in Pet, ricevendo in cambio un buono sconto da spendere nella rete degli stessi negozi e tramite le quali lo scorso anno sono stati raccolti 2.301.598 pezzi (pari a 69 tonnellate di plastica).

Gli investimenti del Gruppo per il biennio 2023-24 prevedono la realizzazione di due ulteriori impianti fotovoltaici negli edifici che ospitano il Bricofer in via Volta a Faenza e il punto vendita Conad di Ravenna Bassette, e l’apertura di una nuova agenzia Assicofra a Cotignola in programma il prossimo mese.