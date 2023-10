Inaugurati i nuovi locali del polo tecnico-professionale di Lugo

Investimento da 2,6 milioni di euro. In dismissione la sede dell’Ipsia

Sono stati inaugurati a Lugo i nuovi locali (già operativi da inizio anno scolastico) del polo tecnico-professionale, realizzati a seguito dei lavori di ampliamento della sede di via Lumagni 26. Nello specifico, è stata realizzata una nuova costruzione finalizzata alla dismissione della sede dell’istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “E. Manfredi” in via Tellarini.

Il progetto è stato interamente finanziato con fondi relativi ai Mutui Bei anno 2018, per un importo complessivo di 2 milioni e 600.000 euro.

Obiettivo primario dell’intervento – si legge in una nota della Provincia – «è stato quello di dotare l’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “Manfredi” di una sede moderna, sismicamente sicura e pienamente rispondente alle esigenze didattiche, funzionali e di comfort, oltre ad unificare all’interno del medesimo organismo scolastico indirizzi diversi, appartenenti alla medesima area tecnologica, attualmente situati in due distinti edifici nel comune di Lugo».

Il nuovo corpo di fabbrica si sviluppa su tre piani nei quali sono organizzate 9 aule e 4 laboratori. In particolare al piano terra sono posti 3 laboratori che prevedono anche l’uso di macchine utensili, al primo piano 3 aule e 1 ampio laboratorio, mentre al secondo piano ci sono 6 aule.

Sono stati completati inoltre alcuni lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Polo Tecnico Professionale. Gli interventi, per un valore di 216.985 euro e finanziati con fondi del Pnrr, hanno visto la sostituzione dei manti di copertura delle due palestre del Polo.

Entro la fine dell’anno prenderano il via infine i lavori per un ulteriore ampliamento della struttura in via Lumagni, dove saranno trasferite definitivamente le officine dell’Ipsia “Manfredi”, attualmente situate in via Brunelli.