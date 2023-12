Quasi 3 milioni per completare il “Parco Marittimo” a Lido di Savio e Casal Borsetti

Approvato il progetto esecutivo, anche della nuova passerella ciclopedonale di Lido di Classe

Ammonta a 6.050.000 euro il valore complessivo di due progetti esecutivi approvati dalla giunta del Comune di Ravenna nella seduta di giovedì 28 dicembre, relativi a interventi che coinvolgono le località di Casal Borsetti, Lido di Savio e Lido di Classe.

Il primo è il completamento del Parco Marittimo, relativo a Casal Borsetti e Lido di Savio, interamente finanziato con fondi Pnrr pari a 2.750.000 euro; il secondo è la nuova passerella ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio, del valore di 3.300.000 euro, finanziata interamente dal Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr).

«Gli interventi di Casal Borsetti e Lido di Savio – commenta il sindaco Michele de Pascale – completano il grande progetto del Parco Marittimo, una delle operazioni più significative di ridisegno e valorizzazione del nostro territorio, il più grande intervento di riqualificazione con finalità turistiche e ambientali nella storia di Ravenna, paragonabile solo alla piantumazione delle pinete litoranee agli inizi del Novecento. Un obiettivo per il quale ci siamo impegnati moltissimo e che diventerà realtà grazie alla straordinaria opportunità offertaci dal Pnrr, restituendoci un litorale totalmente rigenerato e riqualificato per tutti i suoi 36 chilometri di costa».

L’intervento di riqualificazione principale coinvolgerà, a Lido di Savio, viale Romagna. È inoltre prevista la riqualificazione dell’accessibilità della porzione di via Verghereto compresa tra l’edificato e gli stabilimenti balneari. L’intervento su viale Romagna prevede la riqualificazione del tratto compreso tra via Cusercoli e via Marradi, attraverso una nuova configurazione delle aree pedonali e carrabili, conferendo maggiori superfici al transito e alla sosta ciclopedonale. L’introduzione di un nuovo sistema di verde urbano, la riqualificazione delle pavimentazioni con la forte integrazione tra lo spazio pavimentato e quello verde, un rinnovato sistema di arredi e di illuminazione pubblica, faranno di questo luogo il nuovo lungomare di Lido di Savio. Su via Verghereto è invece prevista la creazione di un percorso ciclopedonale strutturato e accessibile, il rinverdimento delle superfici per il parcheggio con ghiaie inerbite, l’introduzione di dune rinverdite in corrispondenza degli accessi alla spiaggia.

Per quanto riguarda Casal Borsetti, la valorizzazione del tratto urbano a cavallo del canale di bonifica in destra del Reno prevede la riqualificazione delle aree attualmente utilizzate a parcheggio collocate tra il primo fronte edificato, gli stabilimenti balneari e la spiaggia libera. Essendo un ambito ampiamente infrastrutturato, il progetto si concentra sulla riqualificazione delle aree libere di connessione tra viabilità e spiaggia.

Via libera poi alla nuova passerella ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio, che farà anche parte del tracciato della Ciclovia adriatica. Attraverserà il fiume in prossimità della foce e sarà realizzata in affiancamento al ponte di via Bagnacavallo. A quattro campate, sarà larga 4,30 metri e lunga oltre 270. Pavimentazione e parapetti saranno realizzati in doghe di legno, con strutture di supporto in acciaio.