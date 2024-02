Da luglio Hera sarà il nuovo gestore del servizio elettrico a “tutele graduali”

Il gruppo si è aggiudicato 7 lotti della gara nazionale, tra cui la provincia di Ravenna. Disponibile un numero verde per gli utenti interessati dal passaggio

A partire dal prossimo 1 luglio, il Gruppo Hera sarà il nuovo gestore del servizio elettrico a “tutele graduali” dei clienti domestici non vulnerabili per la provincia di Ravenna, che coinvolge circa 29 mila punti di fornitura, attualmente serviti a “maggior tutela”.

L’arrivo di Hera è stato determinato dalla vincita della gara nazionale indetta dall’Acquirente unico, in relazione alla fine del mercato elettrico di maggior tutela a partire dal prossimo 1° luglio. Oltre alla provincia di Ravenna, Hera si è aggiudicata il servizio elettrico a tutele graduali in altre 36 province italiane, tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, Liguria, Piemonte e Campania, per un totale di oltre 1 milione di nuovi clienti elettrici e consolidandosi come terzo operatore a livello nazionale nel settore. Il gruppo si è aggiudicato infatti 7 lotti, il massimo consentito sui 26 in cui è stato diviso il Paese.

Dal 7 febbraio, tutti i clienti attualmente serviti a maggior tutela potranno rivolgersi per qualsiasi informazione sul passaggio in corso al numero verde Hera 800.554.000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Tra i motivi dell’assegnazione dei 7 lotti al gruppo Hera, l’esperienza già maturata nella gestione dei servizi a tutele graduali e su significative sinergie industriali.