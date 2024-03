A un’azienda ravennate un appalto triennale di manutenzione sulle ferrovie lombarde

Il contratto della ditta Saga con Ferrovienord vale 800mila euro e riguarda anche la tratta Milano-Malpensa

L’appalto triennale per la manutenzione ordinaria delle rotaie su importanti tratte ferroviarie lombarde, inclusa quella che collega Milano all’aeroporto di Malpensa, è stato vinto da una società ravennate, la Saga Srl. Il committente è Ferrovienord Spa, il contratto ha un valore superiore agli 800mila euro.

L’azienda ferroviaria lombarda ha affidato alla società ravennate il servizio di riparazione mediante saldatura ad arco elettrico di cuori monoblocco in acciaio fuso, un tipo di manutenzione fondamentale per garantire l’efficienza e la sicurezza dei trasporti. Si tratta di un appalto che rinnova l’impegno della Saga in Lombardia e che si aggiunge ad altri lavori che l’azienda ravennate sta portando avanti in tutta Italia.

Marco Salciccia, direttore tecnico di Saga, ha commentato la notizia: «Siamo estremamente soddisfatti di aver ottenuto questo prestigioso appalto. È un riconoscimento del nostro impegno costante per la qualità e l’affidabilità dei nostri servizi. Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse e competenze per assicurare il massimo livello di manutenzione agli scambi ferroviari e contribuire così alla sicurezza e all’efficienza del sistema ferroviario nella regione».

Saga è nata nel 2005 e opera nel settore della manutenzione ferroviaria e tranviaria, specializzata nella riparazione dei cuori di deviatoi. Dopo anni di studi su materiali, tecniche innovative e investimenti nella formazione del personale, l’azienda ha rivoluzionato l’uso dell’apporto sui cuori, diventando leader in Italia e punto di riferimento per il settore.