I proprietari del Sigarone: «Sarebbe stato meglio demolirlo. Ora resta in stand by»

Cia-Conad: «Ora la nostra priorità è l’ex Cmc. Poi si vedrà…»

Cia-Conad, impegnata nell’ambizioso progetto di recupero dell’area ex Cmc di cui parlavamo a questo link, è proprietaria (anche se a metà con l’Immobiliare Platani) del cosiddetto Sigarone, l’ex magazzino Sir tra i simboli della Darsena di Ravenna, in stato di abbandono da decenni, più volte al centro del dibattito cittadino per il suo recupero.

«Ci stiamo ragionando, è una sorta di eterna promessa incompiuta – commenta Luca Panzavolta, Ad di Cia-Conad -. In questo momento la nostra priorità è portare avanti il comparto ex Cmc. Una volta realizzata quella riqualificazione, ci auguriamo che possa rappresentare un volano anche per le aree limitrofe e quindi che ci siano nuove idee anche per il Sigarone. Al momento il vincolo della Soprintendenza che ne impedisce la demolizione – di cui non comprendo molto il senso, non essendo una struttura architettonica di pregio – limita molto le possibilità. Se si potesse demolire sarebbe uno spazio fantastico per attività di ricreazione, di ristorazione, o per attività commerciali molto specifiche, penso ad esempio all’ambito nautica. Riadattare quell’involucro invece non è per nulla semplice».