Mercato auto 2024, in provincia crescono le immatricolazioni. Elettrico ancora flop

Venduto il 2,7 percento di veicoli in più del 2023 mentre il totale nazionale è in perdita. Rispetto al 2019 pre Covid il calo è di un quinto. Vendute 5 Ferrari, record dal 2016

Le immatricolazioni di auto nuove in provincia di Ravenna nel 2024 sono state 10.429, il 2,7 percento in più dell’anno precedente (pari a 279 veicoli). A livello nazionale, invece, il mercato registra un calo dello 0,8 percento. Sono dati elaborati da Unrae (unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), un’associazione di categoria nata nel 1950 e costituita dalle case automobilistiche estere che vendono veicoli in Italia.

Per avere il polso più reale del mercato, va detto che il numero include anche le cosiddette autoimmatricolazioni, cioè le auto intestate alle concessionarie – per poi essere rivendute come “Km Zero” – e non a privati. A Ravenna questa fetta vale il 20 percento.

Alti e bassi

Per la provincia di Ravenna è il secondo anno consecutivo in crescita: le 8.065 immatricolazioni del 2022 sono state il punto più basso della storia locale. Il 2019, l’ultimo anno pre pandemia, aveva registrato 13mila immatricolazioni. L’archivio di Unrae mette a disposizione i dati dal 1990 in poi: per la provincia ravennate le annate da record sono quattro: 19.886 veicoli immatricolati nel 1992, 19.008 nel 1997, 18.268 nel 2000 e 18.311 nel 2007.