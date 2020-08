Piazza piena a Faenza per Salvini (con il candidato Cavina): «Facciamo come a Forlì»

Il leader della Lega a un mese dalle elezioni tra il suo processo, la scuola, le «discoteche chiuse» e «i porti aperti»

Piazza piena a Faenza per Matteo Salvini, il leader della Lega che ha lanciato così la candidatura di Paolo Cavina a sindaco della città manfreda (dove si vota il 20 e 21 settembre).

Cavina, come noto, si candida con la “sua” lista civica Insieme per Cambiare che nel 2010 lanciò il sindaco uscente Giovanni Malpezzi e che fino all’anno scorso faceva parte della coalizione di centrosinistra che governa Faenza (con lo stesso Cavina capogruppo in consiglio comunale). Ora, invece, si presenta sostenuta, al contrario, da tutto il centrodestra.

Emozionato, Cavina sul palco ha anticipato Salvini dicendosi sicuro della vittoria e sottolineando la passione che leghisti e in generale i volontari stanno mettendo in questa campagna elettorale.

Il leader del Carroccio lo ha invece ringraziato per il coraggio che avrebbe dimostrato candidandosi e ha indicato come esempio la vicina Forlì, dove l’anno scorso è diventato sindaco il leghista Gian Luca Zattini.

Il comizio è poi proseguito seguendo l’ormai solita scaletta salviniana: dalle «discoteche chiuse ma i porti aperti» al processo a cui deve andare incontro «per aver difeso l’Italia» (sul palco i candidati della Lega al consiglio comunale hanno sfoggiato la nuova maglietta “processate anche me”), dalla legittima difesa al no alle droghe leggere, passando dalle critiche alla legge contro l’omofobia e ovviamente dalla scuola con l’ormai consueto attacco alla ministra Azzolina, fino alla soluzione per combattere l’evasione: «Abbassare le tasse». E poi ancora la minaccia di querelare il Governo per «favoreggiamento dell’immigrazione clandestina» e la denuncia: «Giornali e televisioni sono in mano alla sinistra».

Per concludere con un appello verso il voto di Faenza: «La differenza la faranno quelli che non andranno a votare, siate portatori sani di entusiasmo, energia e cambiamento: il futuro della vostra città dipende da voi».