Cavina, il civico con Salvini dopo anni con il centrosinistra: «Asili nido gratis»

Dopo la rottura di Insieme per Cambiare con il sindaco uscente, il dirigente d’azienda ha iniziato la corsa in solitaria e poi è arrivata l’alleanza con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: «Siamo soliti votare le persone che valgono». Tra le priorità anche ridare efficienza alla macchina amministrativa

Nome e cognome: Paolo Cavina

Luogo e data di nascita: Modigliana, 28 maggio 1964

Professione: dirigente d’azienda alla Granfrutta Zani

Auto: Chevrolet Captiva

Hobby: Paracadutismo

Anni di attività politica e in quali partiti: 6 anni in nessun partito (Insieme per cambiare è una lista civi- ca, ndr)

Orientamento religioso: cattolico

Faenza per me è: «Una città e un territorio da amare»

La cosa più bella di Faenza: «I faentini, operosi, genuini e leali»

La cosa più brutta di Faenza: «Il degrado urbano e quello ambientale»

Tre priorità del suo programma elettorale: «Rendere Faenza più accogliente e meno degradata, aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà economica, riorganizzare l’operatività della nostra amministrazione comunale per renderla più celere ed efficiente»

L’errore più grande della passata amministrazione: «Non aver saputo ascoltare i cittadini»

L’atto migliore della passata amministrazione: «La gestione dell’emergenza Covid»

Se vincerà la sua giunta sarà composta da? «Persone competenti e con tanta energia»

Il rischio più grande che correrebbe Faenza se vincesse Massimo Isola? «Si continuerà a rimandare nel tempo le soluzioni, proseguendo nell’immobilismo»

Emergenza Covid: come il sindaco può intervenire sulla sanità e quali iniziative avete in mente? «Promuovere e rispettare le indicazioni dell’Oms e del ministro della Sanità»

Come si riesce a trasmettere credibilità se si corre a sindaco contro gli stessi con cui siete stati alleati per dieci anni fino a pochi mesi fa e dopo aver anche sostenuto Bonaccini? «Siamo un movimento civico e siamo soliti votare le persone che valgono (in quel caso Bonaccini). La rottura con la sinistra a Faenza è frutto di una raggiunta consapevolezza: con il Pd al governo non cambierà mai nulla»

Al momento dell’annuncio della corsa a sindaco promise una coalizione “civica, moderata e riformista”. Può essere moderata un’alleanza con partiti piuttosto estremisti come Fratelli d’Italia e Lega? «Si tratta di partiti che governano bene la maggioranza delle regioni italiane, perché definirli estremisti?»

Ci dica una cosa di destra che farà per il futuro di Faenza «Asili nido gratis a tutte le famiglie»

Cosa vota al referendum? Sì

Curiosità

Ultimo film visto: Come un gatto in tangenziale

Ultimo libro letto: Memorie di Adriano

Musica preferita: country e western

Piatto preferito: lasagne al forno

Pratica o segue qualche sport? È tifoso? Pallavolo e tifo Juve

Quali giornali o siti di informazione legge? Tutti

Cosa guarda in tv? Telegiornale, film ed eventi sportivi