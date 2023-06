La storia del Pci (e cena di selvaggina) al circolo Aurora

Appuntamento il 6 giugno nel locale-ristorante di via Ghibuzza a Ravenna. Con gli autori del volume e la partecipazione di Lorenzo Corelli e Ivna Fuschini

Martedì 6 giugno, a partire dalle ore 19, al Circolo Aurora di via Ghibuzza 12 a Ravenna, sarà presentato il libro fotografico e documentario di Flavio Cassani e Ivan Simonini Il Partito Comunista della provincia di Ravenna.

Fotostoria 1921-2021 (400 pagine con oltre 800 illustrazioni), pubblicato dalle Edizioni del Girasole in occasione del Centenario della nascita del PCI.

Intervengono Carlo Lorenzo Corelli e Ivan Fuschini. Dopo la presentazione, sarà servita ai partecipanti, alle ore 20.30, una cena a base di selvaggina sotto la supervisione straordinaria di Libero Asioli. Il costo di partecipazione è di 30 euro, comprensivo della cena di selvaggina e del libro. Per prenotare, telefonare al numero 0544 262989 oppure al 327 2061248.