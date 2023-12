«Perché è stato negato il Pala De André al festival dei Lego?»

In arrivo un’interrogazione di Fratelli d’Italia sul caso

«Per quale motivo viene negato l’utilizzo del Pala de André a chi ne fa richiesta?». Se lo chiede il coordinatore provinciale (e capogruppo in consiglio comunale a Ravenna) di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero.

Il tema è quello della denuncia raccolta dal nostro giornale da parte dell’organizzatore del festival dei mattoncini Lego, che si terrà in gennaio all’Almagià. Ma che si sarebbe dovuto tenere in novembre al Pala De André, se non fosse che il Comune ha invece negato lo spazio.

«La prenotazione da parte di un privato sarebbe stata rifiutata nonostante nei giorni richiesti non fossero presenti altre iniziative – ricorda Ferrero -. Se così fosse, non solo sarebbe stato impedito a qualcuno di usufruire, pagando, di uno spazio comunale, ma si sarebbe anche privato il Comune, che gestisce direttamente il Pala de André, di una entrata economica. In questi giorni si è discusso il bilancio comunale e si è fatto riferimento alla necessità di apportare una revisione della spesa a seguito di minori entrate. Se la gestione dei beni comunali avviene, come sembrerebbe leggendo quell’articolo, è evidente che ci sia scarsità di entrate. Non si può dire che determinate strutture hanno costi eccessivi e per quello se ne costruiscono altre nel loro cortile con i risultati che tutti vediamo, se a chi è disposto a pagare per utilizzarle non gli si permette di farlo. A tal proposito preparerò una interrogazione per verificare quanto riportato».