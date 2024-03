Argini, aree allagabili, casse di espansione: il sindaco scrive a Figliuolo

La lettera da Castel Bolognese al commissario con l’urgente richiesta di accelerare la consegna del piano di ricostruzione e di fornire il progetto di messa in sicurezza del fiume Senio

Nei giorni scorsi, il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza ha inviato una lettera al commissario Francesco Figliuolo con l’urgente richiesta di accelerare la consegna del piano di ricostruzione e di fornire il progetto di messa in sicurezza del fiume Senio.

Dopo gli interventi post-alluvione, che hanno visto il ripristino delle arginature, la pulizia dell’alveo e la costruzione di un nuovo rilevato arginale sopra Tebano, l’Amministrazione rivolge la propria preoccupazione alla definizione di un progetto di messa in sicurezza definitiva del Senio per poter garantire la tranquillità della comunità a fronte di future precipitazioni.

Il sindaco ha avanzato richieste specifiche riguardanti gli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda il fiume Senio, è stato chiesto che le arginature sulla sinistra idraulica del Senio «vengano elevate ad arginature di rango, realizzate con le migliori tecniche di costruzione in grado di garantire la massima resistenza». Un’altra esigenza individuata è quella di definire, in collaborazione con i residenti, «gli agricoltori e tutti i portatori d’interesse», le “aree allagabili” al fine di mitigare gli impatti negativi nuovi eventi alluvionali.

Il sindaco ha inoltre richiesto che venga affrontata la problematica del Ponte del Castello, attualmente sottodimensionato di fronte a eventi di piena come quello verificatosi lo scorso maggio, e il completamento delle casse di espansione a Cuffiano, per migliorare la capacità di smaltimento delle acque in caso di eventi eccezionali.

Infine, l’Amministrazione richiede di definire insieme le modalità di manutenzione ordinaria e di gestione dei fiumi per garantire un controllo costante delle condizioni idrogeologiche.

«I lavori per una messa in sicurezza definitiva del nostro fiume devono iniziare al più presto – aggiunge il sindaco Luca Della Godenza -. A partire da questi specifici temi siamo pronti a discutere e ad accelerare la stesura del piano e quindi l’attuazione dello stesso perché vorremmo quanto prima poter vedere realizzate le opere che diano la giusta sicurezza e serenità ai nostri concittadini».