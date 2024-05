Nichi Vendola in “tour” in provincia di Ravenna per l’alleanza Verdi e Sinistra

Il 31 maggio tra San Pietro in Vincoli, Russi, Lugo e Bagnacavallo

Venerdì 31 maggio Nichi Vendola, già governatore della regione Puglia e oggi presidente di Sinistra Italiana, sarà nel Ravennate per la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative ed europee, a sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra.

Alle 11 sarà al mercato di San Pietro in Vicoli in piazza del Foro Boario con il Presidente del consiglio territoriale Nicola Staloni. Alle 12.30 sarà a Russi in Piazzetta Dante, al bar centrale per un aperitivo di sostegno ai candidati in consiglio comunale Maria Giovanna Morelli e Gianluca Zannoni, per la rielezione della sindaca Valentina Palli. A seguire è previsto un pranzo sempre a Russi (per informazioni e prenotazioni contattare 3466130580).

Alle 15 a Lugo ci sarà un incontro insieme alla candidata sindaca Elena Zannoni al comitato elettorale di Piazza Baracca 12 sotto il porticato di Palazzo Ceccoli-Locatelli. Alle 16.30 a Bagnacavallo incontrerà il candidato sindaco Matteo Giacomoni al comitato elettorale in via Mazzini 16.

I temi affrontati negli incontri saranno quelli dell’Europa, della pace, della giustizia sociale e ambientale e delle buone pratiche amministrative.