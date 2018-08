Rudy Neumann e Nicoletta Zanini premiati dal sindaco Luca Coffari

Lo sportivo è stato il primo a compiere l’attraversata tra la Città del Sale e Pola con lo sci nautico, la soprano ha cantato sui palcoscenici di tutto il mondo

Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha consegnato nella mattinata di venerdì 17 agosto le pergamene preparate per la serata del compleanno di Milano Marittima quando il maltempo ne ha impedito la consegna. Ad essere premiati sono stati Rudy Neumann e Nicoletta Zanini

Rudy Neumann, il primo a compiere l’attraversata Pola-Cervia su sci d’acqua, 140 km di attraversata da porto a porto che nel maggio del 1968 Rudy percorse in poco meno di 4 ore. “Atleta, imprenditore ed eclettico testimone dello sviluppo turistico di Milano Marittima cui ha contribuito con idee ed iniziative”, queste le motivazioni impresse sulla pergamena. Neumann infatti fu un precursore in campo turistico e un vulcano di idee originali e curiose che balzavano alla cronaca su quotidiani e riviste patinate. Insieme a Silvano Collina fu il primo albergatore a portare i clienti dell’hotel in acqua per aperitivi e pranzi serviti da camerieri vestiti di tutto punto e spettacoli di intrattenimento. Fra le idee originali e fantasiose anche quella della Repubblica dell’Isola delle Rose, piattaforma artificiale al largo delle coste dell’Adriatico che autoproclamò lo status di Stato indipendente.

Nicoletta Zanini, soprano cervese dalla brillante carriera che l’ha portata sui palcoscenici di tutto il mondo. “Per la straordinaria brillante carriera che l’ha portata ad esibirsi nei maggiori teatri del mondo e a tramettere la sua esperienza attraverso un’intensa attività didattica a nuove generazioni di cantanti lirici”, queste le motivazioni del riconoscimento. Nicoletta compie i suoi studi principalmente sotto la guida di Elvina Ramella famoso soprano leggero degli anni 60/70, si perfeziona a New York sotto la guida del mezzosoprano Natasha Lutov; Dal debutto, nel 1991 a Savona, sotto la direzione musicale di Richard Bonynge e con l’orientamento della grande Joan Sutherland, Nicoletta è approdata al grande tempio della lirica, il Teatro alla Scala di Milano sotto la guida del M. Riccardo Muti con diverse puntate prestigiose all’estero. Oggi si dedica attivamente anche all’insegnamento del canto a Milano.