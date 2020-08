Ravenna, modifiche alla viabilità sperimentali nelle vie vicino alla Faentina

A partire dal 25 agosto. Tra le novità il divieto di svolta in via Enrico Pazzi

Il Comune di Ravenna informa che tra il 25 e il 28 agosto, “se le condizioni meteo lo consentiranno”, in alcune strade limitrofe a via Faentina (centro urbano di Ravenna) saranno realizzati interventi di modifica della circolazione e della sosta. Interventi, spiegano dal Comune, «in attuazione del primo stralcio del “Piano particolareggiato del traffico per modifiche alla viabilità di alcune strade limitrofe a via Faentina nel centro abitato di Ravenna”, richiesto dai residenti, valutato positivamente dal consiglio territoriale “Centro Urbano” e approvato con deliberazione dalla giunta Comunale».

Si tratta di provvedimenti sperimentali, «al fine di valutare gli effetti della loro attuazione».

Le strade coinvolte sono: via Caprera, via Don Mesini, via Centofanti, via Toscana, via Lazio, via Umbria, via degli Spreti. A completamento degli interventi verrà impedita la svolta in via Enrico Pazzi ai veicoli provenienti dal centro città (via Maggiore) e da via Canalazzo.

I cittadini residenti nelle strade interessate stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione dell’Amministrazione comunale, nella quale vengono illustrati gli interventi nel dettaglio, raccomandando la massima attenzione riguardo l’attuazione del provvedimento e successivamente di circolare secondo i previsti nuovi sensi di marcia, che saranno indicati da specifica segnaletica.

In particolare gli interventi in programma sono i seguenti, riassunti anche nelle planimetrie pubblicate qui sopra:

– Via Caprera (nel tratto compreso fra via Faentina e via Quarto):

senso unico di marcia in direzione di via Quarto; la sosta sarà vietata su ambo i lati della strada

– Via Don G. Mesini:

senso unico di marcia in direzione di via Cicognani; la sosta sarà consentita su ambo i lati

– Via Centofanti (nel tratto compreso fra via Marche e via Degli Spreti):

senso unico di marcia in direzione di via Degli Spreti; la sosta sarà consentita su ambo i lati

– Via Toscana (nel tratto compreso fra via Marche e via Degli Spreti):

inversione del senso di marcia; il nuovo senso unico di marcia sarà in direzione di via Degli Spreti e la sosta sarà consentita su ambo i lati

– Via Lazio:

senso unico di marcia in direzione di via Degli Spreti; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari

– Via Umbria:

senso unico di marcia in direzione di via Marche; la sosta sarà consentita sul lato civici dispari e sarà vietata sul lato civici pari

– Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Centofanti e via Toscana):

la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari

– Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Toscana e via Umbria):

senso unico di marcia in direzione di via Umbria; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari

– Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Enrico Pazzi e via Umbria):

senso unico di marcia in direzione di via Umbria; la sosta sarà consentita sul lato civici dispari e sarà vietata sul lato civici pari.

A completamento dell’intervento verrà impedita la svolta in via Enrico Pazzi ai veicoli provenienti dal centro città (via Maggiore) e da via Canalazzo.

Per eventuali richieste di chiarimenti si può scrivere a assmobilita@comune.ra.it e viamaggiore@comune.ra.it