Inaugurata Via de Pianeti: a Faenza un sistema solare in scala 1:1 miliardo

L’idea nasce da un astrofilo del gruppo locale: la rappresentazione dei modelli dei pianeti e del Sole con codici Qr per ulteriori informazioni

Faenza ha la riproduzione del sistema solare in scala 1:1 miliardo. Si è conclusa recentemente l’ultima fase della realizzazione della “Via dei pianeti” con una installazione lungo la pista ciclopedonale di via Firenze. Alla Punta degli Orti è stata inaugurata ieri mattina, 30 settembre, l’iniziativa partita alcuni anni fa da un’idea del socio del Gruppo Astrofili Faenza, Sergio Sangiorgi.

L’opera consiste nella rappresentazione in scala ridotta (1:1 miliardo) degli oggetti del Sistema Solare. I modelli dei pianeti e del Sole si trovano esposti stabilmente nel cortile della Palestra della Scienza in via Cavour 7, mentre lungo la ciclabile di via Firenze sono state cementate “raso terra” le piastrelle corrispondenti, rispettando distanze e dimensioni nella stessa scala. Sulle piastrelle, oltre alla rappresentazione bidimensionale del pianeta in scala, vi è impresso un QR code, che consente di ottenere maggiori informazioni sull’opera e sui pianeti.

L’opera è patrocinata e sostenuta dall’amministrazione comunale che ne ha curato la progettazione e l’installazione attraverso l’ufficio dei Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina.