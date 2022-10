All’Almagià ripartono “Le arti della marionetta” del Teatro del Drago

Sipario domenica 23. Al via anche la la stagione per i più piccoli al Rasi curata da Drammatico Vegetale e Accademia Perduta

Si apre domenica 23 ottobre il sipario de “Le arti della Marionetta”, la stagione dedicata al teatro di figura e rivolta alle famiglie, in programma da 34 anni a Ravenna.

L’appuntamento sarà ancora una volta all’Almagià, in darsena, con dieci spettacoli fino alla primavera, sotto la direzione artistica del Teatro del

Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e compagnie provenienti da Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Emilia Romagna.

Sono in programma anche tre giornate di festa (Halloween, Befana e Carnevale) e dieci pomeriggi di laboratori al Museo La casa delle Marionette.

L’inaugurazione del 23 ottobre (dalle 17) sarà con lo spettacolo Papero Alfredo (nella foto), un nuovo personaggio creato da Simone Guerro della compagnia marchigiana ATGP, per la regia della burattinaia e narratrice Daria Paoletta. Con ironia e furbizia il simpatico protagonista investigherà il rapporto tra il vecchio e il nuovo, la relazione che si instaura fra papà e figlio, due generazioni a confronto.

A seguire, Il gatto con gli stivali della compagnia pugliese Granteatrino Casa di Pulcinella (27 novembre) e Jack e il fagiolo magico (4 dicembre) della compagnia Fratelli di Taglia. Tra i titoli proposti, un omaggio al maestro della Fantasia Gianni Rodari, Fiabe al telefonino (6 gennaio) della compagnia umbra Tieffeu e ai classici della letteratura per l’infanzia: Pinocchio (15 gennaio), storico e pluripremiato spettacolo del Teatro del Drago e Peter Pan (22 gennaio) di Febo Teatro. Immancabili gli spettacoli di burattini con le classiche maschere della Commedia dell’Arte: dal toscano Stenterello (5 febbraio) della compagnia Pupi di Stac, alle storie con protagonista il bergamasco Arlecchino (18 febbraio) della compagnia Barbariccia.

Spazio anche ai più piccoli, con la sezione Le Arti per i Piccolissimi, che ospiterà l’ultima produzione del Teatro del Drago, a loro dedicata: Tina&Gigi, i curiosi animaletti nati dalla matita dell’illustratore Andrea Rivola (20 novembre in doppia replica).

Fra le novità di questa edizione, in una ottica di sempre maggior sostenibilità, nasce la sezione “Le arti per la scuola”, che unisce alcune matinèe alle compagnie presenti in cartellone, ottimizzando costi di montaggio e smontaggio e offrendo maggiori opportunità lavorative alle compagnie, in un momento di restrizione di mercato come questo.

Info e prenotazioni: 392 6664211 e teatrodeldrago.it.

Dal 25 al 27 ottobre tre pomerigi con il Cappuccetto rosso africano

“Famiglie e Scuole” è la programmazione de “La Stagione dei Teatri” di Ravenna che si rivolge con più particolare attenzione alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado. La rassegna è realizzata in collaborazione tra Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, che cura la direzione artistica, e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Gli spettacoli si terranno al Teatro Rasi e al Teatro Socjale di Piangipane.

Si parte al Rasi martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre (sempre alle 17) con tre repliche di Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese, spettacolo adatto a bambini dai 5 ai 12 anni. Tra sonorità ancestrali ed energia tribale, prendono vita, nell’interpretazione di attori e musicisti senegalesi e italiani, personaggi inediti, con un forte coinvolgimento degli spettatori seduti in cerchio.

La rassegna proseguirà in novembre al teatro Socjale con due spettacoli di Drammatico Vegetale, il 6 Cappuccetto, il lupo e altre storie e il 20 Quattro volte Andersen.