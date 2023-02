Una raccolta fondi per realizzare un giardino per i “bimbi del mondo” di Cosmohelp

Si tratta di minori malati, accolti dall’associazione. Obiettivo 5mila euro

Aperta una raccolta fondi dall’associazione Cosmohelp di Faenza, che opera da quasi vent’anni sul territorio nel campo dell’accoglienza e del trasporto di minori stranieri affetti da gravi patologie per essere sottoposti in Italia a cure o interventi che altrimenti non riceverebbero. L’obiettivo è la realizzazione del progetto “Il giardino dei bimbi del mondo”, un’area giochi dedicata ai piccoli ospiti della onlus, nella sede faentina di viale Vittorio Veneto.

Lo scopo della campagna di crowdfunding, sulla piattaforma Idea Ginger, è quello di raccogliere 5mila euro entro il 31 marzo, che verranno utilizzati per acquistare i materiali e realizzare concretamente il progetto, che verrà eventualmente inaugurato alla fine di maggio.

Il giardino – composto da due altalene, un gioco a molla e una casetta di legno – diventerà un luogo di aggregazione e di gioco dove le diversità di lingua e di cultura non costituiranno barriere. L’area sarà destinata non solo ai bambini ospitati dalla onlus, ma anche alle famiglie faentine.

A fianco dell’associazione in questa raccolta fondi c’è anche l’Amministrazione, che considera il progetto «di alto profilo sociale».

É possibile decidere come e quanto donare a questo link.