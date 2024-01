Resteranno in provincia di Ravenna solo 10 migranti su 334 a bordo della nave

Gli altri verranno smistati tra le altre province dell’Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia

Solo 10 migranti, sui 334 a bordo della Geo Barents (e non 336 come inizialmente comunicato), resteranno in provincia di Ravenna. Sei al Cas di Solarolo, 2 a quello di Cotignola, 1 a quello di Lugo e 1 minore non accompagnato al centro apposito di Santa Maria in Fabriago, nel Lughese. Gli altri verranno distribuiti nelle altre province dell’Emilia-Romagna e (oltre 200) tra Toscana e Lombardia.

La nave di Medici Senza Frontiere arriverà alla banchina del terminal crociere di Porto Corsini attorno alle 8 del 3 gennaio. Poi gli adempimenti sanitari e di polizia verranno effettuati al Pala De André, fino al giorno successivo, prima dello smistamento.

Tra i 334 migranti risultano 34 minori, di cui solo 19 non accompagnati (e non 27 come inizialmente comunicato). Gli altri fanno parte di nuclei famigliari presenti a bordo.