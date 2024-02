A bordo della Geo Barents ci sono anche 12 famiglie siriane e 34 minorenni

I migranti saranno suddivisi tra Lazio ed Emilia-Romagna. In sei resteranno in provincia di Ravenna

Arriverà domani mattina (sabato 10 febbraio) alle 7 alla banchina del terminal crociere di Porto Corsini la nave Ong di Medici Senza Frontiere, “Geo Barents”, con a bordo 134 migranti, di cui 13 donne e 34 minorenni (di cui 15 non accompagnati e due bambini di 2 anni, mentre i restanti ne hanno tra 4 e 17).

In particolare, sono presenti 12 famiglie provenienti dalla Siria (90 persone in tutto) a cui si aggiungono 26 egiziani, 10 pakistani, 5 etiopi e le ultime tre persone provenienti da Bangladesh, Eritrea e Palestina.

Le condizioni generali di salute dei migranti sono ritenute buone eccetto due persone che necessitano di accertamenti più approfonditi e saranno le prime che scenderanno dalla nave.

Le visite sanitarie e gli adempimenti di polizia avverranno al Circolo Canottieri della Standiana, dove i migranti saranno accompagnati, appena sbarcati, con mezzi della Croce Rossa Italiana.

Dei 134 migranti, 64 (57 adulti e 7 minori non accompagnati) verranno trasferiti in pullman nel Lazio, mentre i 70 restanti resteranno in Emilia-Romagna (6 quelli che verranno accolti in provincia di Ravenna).

Si tratta dell’ottavo sbarco in poco più di un anno per Ravenna, dove complessivamente dopo le operazioni di domani saranno giunte 868 persone salvate nel Mediterraneo da navi Ong.