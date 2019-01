Le spadiste ravennati Pizzini e Stella alla Coppa del Mondo Under 20 di Udine

Scherma / Domani, domenica 6 gennaio, le due portacolori del Circolo Ravennate della Spada prenderanno parte in maglia all’importante competizione giovanile

Le due giovani e promettenti atlete del Circolo Ravennate della Spada Alessia Pizzini e Sophia Eloisa Stella parteciperanno alla Coppa del Mondo Under 20 che si svolgerà domani, domenica 6 gennaio, al Palaindoor di Udine, con la madrina dell’evento che sarà Mara Navarria. Anche l’anno nuovo porta alla società bizantina conferme positive del lavoro che impegna atleti e staff tecnico; infatti Pizzini e Stella sono tra le 16 rappresentanti del tricolore alla Coppa del Mondo Under 20, scelte per i loro risultati sportivi. Alessia Pizzini, classe 2001, in questa stagione ha fatto il suo debutto nella categoria Giovani, mentre Sophia Eloisa Stella, nata del 2003, è al suo secondo anno nella categoria Cadetti. Entrambe le atlete giallorosse vantano già un notevole palmarés e hanno più volte rappresentato l’Italia in importanti competizioni internazionali.