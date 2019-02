Inatteso scivolone casalingo per il Ravenna Women: al “Soprani” passa il Genoa

Calcio B femminile / Contro le pericolanti liguri le giallorosse si dimostrano troppo molli e vengono punite da una rete di Cama

Ravenna Women-Genoa Women 0-1

RAVENNA WOMEN FC: Copetti, Cameron, Colini, Greppi, Bouby (40’ st Giovagnoli), Raggi (10’ st Burbassi), Barbaresi, Filippi, Haanpaa (6’ st Cinque), Cimatti, Montecucco. A disp: Bernardi, Pelloni, Carrozzi. All.: Piras.

GENOA WOMEN: Pignagnoli, Belloni, De Luca, Buzi, Nietante, Balbi, Cafferata, Oliva, De Blasio, Cama, Licco. A disposizione: Costantini, Massarelli, Baghino, Giuffra. All.: Piazzi.

ARBITRO: Bergamin di Castelfranco Veneto.

RETI: 29′ st Cama.

NOTE – Ammonita Greppi.

Seconda sconfitta casalinga stagionale per il Ravenna Women FC, che viene piegata al “Soprani” da un più cinico Genoa che conquista i tre punti grazie a un gol d’applausi di Cama. Il terzo posto e la situazione in classifica sono rimasti invariati dal momento che l’Inter ha battuto l’Empoli in casa e la gara Fortitudo Mozzecane-Lady Granata Cittadella è stata rimandata per campo inagibile. Boccone amaro per le leonesse da digerire il prima possibile, perché domenica prossima, 10 febbraio, è in programma il derby con il Castelvecchio a Savignano sul Rubicone.

Primo tempo a tinte giallorosse che termina però a reti bianche. Le occasioni più nitide durante i primi 45 giri di orologio sono per le padrone di casa. Prima con la lottatrice Cimatti che trascina le sue compagne e sfiora la rete al 24’: errore in disimpegno della difesa rossoblù, palla recuperata dal capitano che anticipa il portiere ma il suo pallonetto viene sventato dalla retroguardia avversaria. Poi al 33’ una gran botta di Filippi mette la tremarella alla genoane, ma la sfera si spegne sul fondo, alta sopra la traversa. A fine primo tempo il Genoa prende coraggio e chiude in attacco, senza però combinare nulla.

Alla ripresa la musica sembra la stessa, con il Ravenna più propositivo e padrone del centrocampo e il Genoa costretto soprattutto a difendersi, poi al 10’ brividi per i tifosi romagnoli: traversa del Genoa e Cama, rapace in area, chiusa in angolo. La squadra di casa soffre molto sulla corsia di destra le accelerate di Cafferata, che al 12’ su calcio piazzato lancia De Blasio che spara alto. Occasione clamorosa per il Ravenna al 18’ ancora con Cimatti che punta il secondo palo, ma è sfortunata. Dopo due minuti Montecucco di tacco smarca Filippi che colpisce però la rete esterna, con l’urlo del pubblico di casa per il possibile vantaggio che rimane strozzato. Poi la doccia fredda al 29’: un incredibile gesto tecnico di Cama sblocca il match e regala il vantaggio alle genoane. A niente purtroppo serve l’assedio giallorosso alla porta di Pignagnoli, autrice di un salvataggio provvidenziale sullo scadere del recupero: corner per il Ravenna, colpo di testa di Cimatti e grande parata del numero 1 rossoblù.

Dichiarazioni post-gara

Roberto Piras (allenatore Ravenna Women): «Ciò che ha fatto la differenza è stata la cattiveria agonistica che le nostre avversarie hanno messo in campo. Sono venute qui assetate di punti e hanno lottato palla su palla, vendendo cara la pelle. Noi siamo mancati in alcuni elementi, abbiamo avuto le nostre chance ma non le abbiamo sfruttare. Ci sta bene una sconfitta che ci permetta di tornare tutti con i piedi per terra. Facciamo tesoro di questa giornata e torniamo umili. Se ci manca la carica che ci ha distinto fino a oggi diventiamo una delle tante e questo non ce lo possiamo permettere».

Risultati (13ª giornata): FC Internazionale Milano-Empoli Ladies 2-1, Fortitudo Mozzecane-Lady Granata Cittadella rinviata, Lazio Women-Castelvecchio 2-1, Milan Ladies-Roma XIV 1-0, Ravenna Women FC-Genoa Women 0-1, Roma Calcio Femminile-Arezzo 3-0.

Classifica: Internazionale 39 punti, Empoli 25, Ravenna 24, Fortitudo Mozzecane 24, Roma 22, Cittadella 18, Lazio 15, Castelvecchio 14, Milan 14, Arezzo 10, Genoa 10, Roma XIV 0.

Ok la Primavera La Primavera del Ravenna Women FC trionfa a Savignano sul Rubicone nel derby con le cugine del Castelvecchio (0-4), gara valida per l’11ª giornata di campionato. Vero e proprio trionfo per le giallorosse di Foschi, che hanno inflitto un poker alla formazione di casa, riscattandosi dalla sconfitta del girone di andata. Sugli scudi Valentina Matteucci, match winner autrice di una tripletta in una giornata indimenticabile, in cui ha segnato anche Orsenigo.