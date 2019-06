Milena Baldassarri cede ad Agiurgiuculese lo scettro di campionessa italiana

Ginnastica ritmica / La ravennate in forza alla Faber Fabriano è giunta seconda alla competizione tricolore in svolgimento a Torino. «Ho commesso troppi errori, giusto così. Ora penso a riscattarmi nelle prove di specialità»

Milena Baldassarri cede lo scettro di regina ad Alexandra Agiurgiuculese nell’edizione 2019 dei campionati italiani assoluti di ginnastica ritmica in svolgimento al PalaRuffini di Torino. La manifestazione tricolore organizzata dalla società Eurogymnica Torino Cascella, in collaborazione con la Federginnastica, è stata infatti vinta dalla portacolori del Centro sportivo dell’Aeronautica Militare con il totale di 79.450 punti, lasciandosi alle spalle la ravennate, campionessa uscente, staccandola di tre lunghezze (76.400 punti), mentre è giunta terza la veterana Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo) con il totale di 71.650.

Una gara difficile, non favorita dal caldo arrivato puntuale il primo giugno, costellata da qualche errore di troppo da parte di tutte le ginnaste. Giornata no, al nastro, per la vicecampionessa del mondo in questa specialità, Baldassarri, che ha dovuto fermarsi per sciogliere il nodo all’attrezzo. E purtroppo, sempre lo stesso esercizio è stato inficiato anche da due perdite. Sempre al nastro, anche Alexandra ha perso l’attrezzo e, sul finale, la stoffa è uscita di pedana. «A fine gara ho abbracciato la mia compagna di nazionale Alexandra – spiega Milena Baldassarri – che si è meritata di vincere il campionato tricolore. Ovviamente ho commesso troppi errori e quindi è giusto sia finita così. Dall’altra parte mi dispiace non aver conservato il titolo. Ce l’ho messa tutta, però gli errori hanno provocato delle valutazioni basse dei giudici. Adesso cerco di riscattarmi nelle finali di specialità e poi inizierò a concentrarmi sui Mondiali di settembre».

Analizzando le singole prove, la 17enne ravennate della Faber Ginnastica Fabriano è riuscita a precedere Agiurgiuculese solo nel cerchio (21.500 contro 21.000), mentre nelle altre gare è stata davanti sempre la “stellina” dell’Udinese: 19.150 contro 20.3000 nella palla (l’atleta cresciuta nell’Edera è stata preceduta anche da Sofia Raffaelli), 19.700 contro 20.950 nelle clavette (anche qui Baldassarri terza, dietro ad Agiurgiuculese e a Raffaelli), 16.050 contro 17.200 nel nastro (Milena addirittura quinta). Il programma prosegue oggi, domenica 2 giugno, con le finali di specialità degli Assoluti, in diretta streaming sulla piattaforma web federale “Volare Tv”. Una possibilità Baldassarri per trovare un immediato riscatto.

Al quarto posto Nina Corradini (Faber Ginnastica Fabriano) con 68.700 punti, di recente convocata nelle rosa delle “Farfalle” azzurre, quinta la compagna di squadra Talisa Torretti (bronzo agli YOG) con 67.050 punti. Sesta Eva Gherardi (Armonia d’Abruzzo – p. 66.400), seguita, al settimo posto da Sofia Maffeis (Polisportiva Varese) con il totale di p. 65.200. Ottavia Caterina Allovio (Armonia d’Abruzzo) con p. 64.650, al nono posto Sofia Bevilacqua (Aurora Fano), con p. 64.250; decima Martina Brambilla (San Giorgio ’79 Desio – p. 64.200), seguita da Chiara Vignolini (Raffaello Motto) con il totale di 63.200.