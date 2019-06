Baldassarri chiude i tricolori con un cerchio d’oro e tre medaglie d’argento

Ginnastica ritmica / A Torino la 17enne ravennate ha trovato un pronto riscatto vincendo una prova di specialità e piazzandosi al secondo posto nella palla, nelle clavette e nel nastro alle spalle della scatenata Agiurgiuculese

Dopo la giornata inaugurale del campionato nazionale assoluto di ginnastica ritmica che ha incoronato Alexandra Agiurgiuculese come nuova regina d’Italia a discapito di Milena Baldassarri, giunta al secondo posto, la 17enne ravennate nel secondo e ultimo giorno di competizioni, dedicato alle final six di specialità per attrezzo, ha vinto una medaglia d’oro e tre d’argento. Nella kermesse svolta al PalaRuffini di Torino la portacolori della Faber Fabriano, cresciuta nell’Edera Ravenna, ha infatti trovato un pronto riscatto al cerchio, laureandosi campionessa italiana con 20.450 punti, appena 5 centesimi in più rispetto alla Agiurgiuculese. Medaglia di bronzo per Chiara Vignolini della Motto Viareggio con un 18.000 tondo.

E’ andata meno bene nelle altre tre prove, con Milena sempre alle spalle dell’amica-rivale dell’Aeronautica Militare, sua compagna in maglia azzurra. Agiurgiuculese ha infatti strabiliato nella finale alla palla, dove ha conquistato un 20.600 da assoluto primo posto, seguita da Baldassarri, medaglia d’argento con un ottimo 20.500. Brillante anche il 20.150 di Sofia Raffaeli, stellina junior di Fabriano dalle grandi prospettive, che le è valso un bronzo e tanti applausi. La stessa classifica si è ripetuta nella finale alle clavette, ancora una volta dominata da una Alex inarrestabile con il suo 20.900 che le permette di tenersi di nuovo alle spalle Milena – seconda con 20.300 – e la Raffaeli, bronzo bis a quota 20.050 e autentica rivelazione degli assoluti. L’aviere del gruppo sportivo militare ha fatto tripletta anche al nastro, dominando il podio a quota 19.350. Ancora un secondo posto per Baldassarri, che si è fermata a 18.850, medaglia di bronzo per Alessia Russo: la ginnasta dell’Armonia d’Abruzzo l’ha conquistato grazie al 18.600 nell’ultima finale.