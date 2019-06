La Pallavolo Alfonsine conferma la supremazia ravennate alle finali nazionali Acsi

Volley giovanile / L’Under 16 guidata da Pelloni e Versari ha vinto la competizione disputata in Umbria spuntando su Campania, Lazio e padrone di casa

Confermata ancora una volta la supremazia delle squadre del comitato provinciale Acsi di Ravenna alle finali nazionali Acsi di pallavolo svoltesi a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, dove la Pallavolo Alfonsine ha conquistato per la quinta volta il titolo di campione Italiano della categoria Under 16 femminile. Si tratta di un successo che mette in mostra la superiorità del volley ravennate in seno alla quale l’Acsi si pone tra le protagoniste assolute, comprovata quest’anno anche dalla promozione in Serie C dell’Acsi Volley Ravenna, espressione e diretta emanazione del comitato provinciale dell’Ente di Promozione presieduto dall’instancabile Italo Ferrari. Un bilancio, quindi, di sicuro positivo della stagione appena conclusasi. Questi nomi delle ragazze dell’Under 16 biancoblù: Alice Salani, Alessia Rambelli, Agnese Braghini, Viola Salani, Ilaria Morini, Elena Sartoni, Noemi Scardovi, Serena Sartoni, Mariarca Borrelli.

«Con il successo della Pallavolo Alfonsine – spiegano i dirigenti – l’Acsi di Ravenna vede premiato il proprio impegno per una sempre più incisiva promozione della pallavolo in provincia, organizzando e promuovendo annuali manifestazioni che registrano la partecipazione soprattutto dei giovani. Da ricordare fra esse il torneo Super Tris e la CoppAcsi di Primavera, autentiche kermesse della pallavolo giovanile ravennate». La nota dell’Acsi si conclude sottolineando come «alle grintose ragazze della Pallavolo Alfonsine presieduta da Giovanni Rossini e guidata dai tecnici Paolo Pelloni e Gilberto Versari, che hanno brillantemente superato, sia sul piano tecnico che agonistico, le altre finaliste rappresentanti della Campania, del Lazio e dell’Umbria, va il plauso incondizionato da parte del consiglio provinciale dell’Acsi di Ravenna».