Sconfitta contro Vibo, la stagione della Consar termina ai quarti dei playoff

Nonostante una buona prestazione, il Porto Robur Costa perde gara 2 al tie-break e saluta il campionato

Termina ai quarti di finale dei playoff del campionato A2 di pallavolo la stagione della Consar Ravenna, dopo una partita di buon livello persa al tie-break contro Vibo. Si è svolto ieri, mercoledì 19 aprile, al Pala Costa di Ravenna, l’ultimo incontro stagionale della Consar durato quasi due ore e mezza. Tanto il pubblico presente per supportare la squadra di casa.

Dopo il ko di gara 1 in Calabria, la squadra di Bonitta ha provato in tutti i modi a conquistare il successo che l’avrebbe portata a gara 3, giocando con coraggio, mettendo in difficoltà una Callipo Vibo che ha dovuto far ricorso a tutto il suo potenziale tecnico e la sua esperienza per portare a casa la vittoria.