Ravenna torna a vincere uno scudetto di pallavolo

La Consar Under 19 è campione d’Italia. Battuta Trento in finale. Bovolenta Mvp

Ravenna torna a vincere uno scudetto di pallavolo. I ragazzi della Consar, infatti, si sono laureati campioni italiani Under 19 al termine delle fasi nazionali che si sono svolte nel weekend nel Cilento.

Ravenna ha battuto 3-1 il Trentino Volley, con Alessandro Bovolenta che è stato premiato come Mvp della manifestazione. Il premio per il miglior libero è andato invece al ravennate Orto.

L’allenatore della Consar Francesco Guarnieri ha ricordato le difficoltà di questi giorni: «Voglio fare i complimenti a questi ragazzi che hanno giocato un torneo fantastico. Nell’ultimo periodo per le note vicende legate all’alluvione è stata dura per noi. Per diversi giorni siamo stati costretti a fare anche un’ora di macchina per trovare una palestra disponibile».

Era dal 2000 che Ravenna non vinceva un titolo italiano di categoria: all’epoca fu l’Under 16. Per i più grandi, il titolo tricolore era ancora più datato: l’Under 18 della stagione 1993/94. Quello di oggi è lo scudetto numero 12 in un albo d’oro aperto nel ‘63/64 con la Robur.