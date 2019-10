Il Comune mette la maiuscola e toglie l’apostrofo: corretto il cartello di via Po

L’errore era sulla targa della strada nel centro abitato dal lato della capitaneria di porto. Era stato segnalato dai residenti su un gruppo Facebook

Una maiuscola in più e un apostrofo in meno: il Comune di Ravenna ha corretto l’errore marchiano sulla targa di una via a Porto Corsini. La strada centrale del lido nord è intitolata al fiume Po ma il cartello esposto all’inizio della via dal lato della capitaneria di porto riportava “via po’”. Avevamo segnalato la cosa dalle pagine del nostro sito lo scorso 22 ottobre, riprendendo un post pubblicato dai residenti sul gruppo Facebook “Sei di Porto Corsini se”. I cittadini avevano anche inoltrato la segnalazione all’ufficio Toponomastica di Palazzo Merlato e a distanza di otto giorni c’è un nuovo cartello corretto.