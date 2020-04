Covid-19, altri 9 contagi e tre morti: i totali della provincia sono 889 e 55

Basso il numero delle nuove positività di cui solo uno è ricoverato e non in terapia intensiva

È particolarmente basso (9) il numero dei nuovi contagi da coronavirus registrati in provincia di Ravenna tra il 14 e il 15 aprile. Il dato è fra i più bassi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 e arriva dopo due giornate con quasi 80 nuove positività totali. Complessivamente le persone risultate positive nel Ravennate sono 889.

Il numero comprende le guarigioni (oltre trecento) e i decessi. Per quanto riguarda questi ultimi nella giornata odierna la Regione ne comunica tre: due uomini di 84 e 97 anni e una donna di 94 anni. Il totale riferibile alla provincia è di 55, comprese 5 persone residenti fuori provincia ma deceduti durante il ricovero in strutture ospedaliere locali.

Per quanto riguarda le 9 positività solo un paziente è ricoverato, non in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono seguiti a domicilio. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati. Sono circa 373 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.