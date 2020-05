Secondo giorno consecutivo senza nuovi casi in provincia, non era mai accaduto

Non si registrano decessi. Il totale delle persone ammalate rimane fermo a 986 di cui più della metà già guariti definitivamente

Non si registrano nuovi casi di contagio da Covid-19 oggi, 5 maggio, in provincia di Ravenna e così era stato anche ieri. Dall’inizio dell’epidemia (primo caso il 28 febbraio) non erano mai accaduti due giorni consecutivi senza nuove positività diagnosticate. La giornata di oggi inoltre non registra decessi e anche questa è una prima volta: dal 26 aprile c’erano già stati giorni senza nuove diagnosi ma erano coincisi con almeno un morto.

In totale le persone che si sono ammalate in provincia di Ravenna sono 986: i deceduti sono 71 (comprese alcune persone residenti fuori provincia ma morte in provincia di Ravenna nelle strutture sanitarie locali), le persone completamente guarite sono 518 (152 delle quali nell’ultima settimana), mentre i casi attivi sono 241 (59 in meno rispetto a lunedì 27 aprile). Dei malati 84 sono ricoverati e 157 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 70 sono asintomatici mentre 87 presentano sintomi compatibili con tale regime. Sono 157, invece, le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

Solo la provincia di Ferrara ha un totale di casi più basso in regione. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.286 a Piacenza (35 in più rispetto a ieri), 3.230 a Parma (3 in più), 4.788 a Reggio Emilia (10 in più), 3.758 a Modena (11 in più), 4.232 a Bologna (28 in più), 387 le positività registrate a Imola (1 in più), 940 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 4.654 (10 in più), di cui 986 a Ravenna e910 a Forlì (in entrambi i casi nessuna variazione rispetto a ieri), 715 a Cesena (3 in più), 2.043 a Rimini (7 in più).

Il totale in Emilia-Romagna è di 26.275 casi di positività, 100 in più rispetto a ieri: aumento fra i più bassi mai registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 206.166 (+5.739). Si registrano 39 nuovi decessi: 17 uomini e 22 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.705. I nuovi decessi riguardano 3 residenti nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 10 in quella di Reggio Emilia, 4 in quella di Modena, 6 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 3 a Ferrara, 2 in quella di Forlì-Cesena (entrambi nel forlivese), 9 nel Riminese.

L’aggiornamento alle 12 di oggi certifica anche 364 nuove guarigioni (13.889 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -303, passando dai 8.984 registrati ieri agli 8.681 odierni. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 5.208, fra i più alti nel Paese.