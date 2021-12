Raccolta fondi per ampliare il servizio di ascolto psicologico per la comunità Lgbt

Lo sportello ha la possibilità di fornire 4 incontri gratuiti a venti persone. Arcigay vuole aggiungere altre dieci persone

A Ravenna è stato aperto uno sportello di ascolto psicologico dedicato alle persone dell’universo Lgbt. L’iniziativa nasce da Arcigay con la partecipazione del Comune e in stretta collaborazione con l’Ausl. Il progetto chiamato Stand Up offre uno spazio neutrale, riservato e rispettoso della privacy, dove trovare supporto per le proprio vicende per stimolare il confronto su alcuni aspetti legati alla dimensione affettiva e relazionale in ambito amoroso, familiare, lavorativo e formativo. Insomma le persone possono parlare delle proprie questioni legate all’orientamento sessuale, all’identità di genere e mettere a fuoco ciò che è per loro una necessità di ascolto.

Per ora sono possibili quattro colloqui gratuiti per venti persone e Arcigay lancia una raccolta fondi online per ampliare la disponibilità. L’obiettivo è di raggiungere tremila euro per ampliare il servizio ad altre dieci persone. Per le donazioni è sufficiente collegarsi a questo link dove si potrà usare Pay Pal o bonifico bancario o carta di credito. I sostenitori riceveranno piccoli gadget di ringraziamento.