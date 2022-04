Sorpresi dalla Finanza con oltre 22 chili di cocaina in un furgone

Arrestate due persone, trovate con anche quasi 11mila euro in contanti

Oltre 22 chili di droga in un furgone. La scoperta ad opera di una pattuglia dei finanzieri, venerdì sera a Ravenna, durante una serie di controlli nei pressi di via Lago Maggiore.

I finanzieri hanno fermato un furgone con targa rumena, rinvenendo in un primo momento una mazzetta di banconote per oltre 9mila euro. A bordo, due rumeni, che hanno mostrato evidenti segni di nervosismo.

Svolti i primi accertamenti attraverso la sala operativa del comando provinciale – e verificato che entrambi non risultavano svolgere alcuna attività imprenditoriale che potesse giustificare il possesso della rilevante somma in contanti – le Fiamme Gialle hanno deciso di portare il mezzo in caserma per svolgere un’ispezione più approfondita, anche con l’ausilio dei cani antidroga. E proprio grazie al loro fiuto, smontando alcuni componenti della carrozzeria, i finanzieri hanno trovato, occultati in un doppiofondo posto sotto la pedana dei sedili, ben 20 panetti di cocaina per un peso complessivo di 22,110 chilogrammi.

I due sono stati arrestati e i finanziari hanno sequestrato tutti i telefoni cellulari, le carte di credito e 10.760 euro in contanti.