Ravenna, evacuare tutte le case lungo gli argini di Savio, Ronco e Montone

Dopo la serie di ordinanze emesse dal primo pomeriggio, il Comune di Ravenna annuncia di evacuare immediatamente tutte le frazioni e le case in prossimità degli argini lungo il corso del Savio, del Ronco e del Montone.

«Chi non può andare da amici o parenti si rechi a Ravenna alla palestra dell’Iti Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino), oppure alla scuola di San Pietro in Campiano, in via 2 giugno 1946 numero 2», scrive il Comune.

Elenco località che devono evacuare lungo il corso di Savio, Ronco e Montone:

Borgo Sisa

Durazzano

Coccolia

Gambellara (case vicino al fiume)

Ghibullo

Longana

Madonna dell’Albero (case vicino al fiume)

Borgo Montone

San Bartolo (case vicine al fiume)

San Marco

Ragone

Savio di Ravenna (case vicino al fiume)

La Bottega della Guarniera

Castiglione di Ravenna

Mensa

Matellica

Case sparse